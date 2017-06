Beeld uit Volckaert Dongepark gestolen

Het beeld is van grote (emotionele) waarde voor de familie Brouwers. Adriaan Brouwers heeft het beeld laten maken als herinnering aan de familieleden die in 1990 door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen.



,,Met de verhuizing van de grootmoeder naar Dongepark, is het beeld geplaatst in de tuin van Volckaert aan de Middellaan zodat het beeld goed te zien was vanuit het appartement'' vertelt de woordvoerder.



,,Na haar overlijden in 2015 heeft de familie Brouwers besloten het beeld op deze plek te laten staan. Volckaert heeft ‘de Paradijsvogel’ in bruikleen zodat cliënten, naasten en wandelaars er nog steeds van kunnen genieten.''



De diefstal is volgens Volckaert gemeld aan de politie. ,,Zij onderzoeken de zaak en roepen getuigen op om zich te melden.''