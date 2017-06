Basisschool De Vijf Eiken in Rijen mag uitbreiden

Bij ouders en het bestuur van de school was aanvankelijk onzekerheid over de plannen die wethouder Aletta van der Veen van Onderwijs in een memo had gepresenteerd. De publieke tribune zat dan ook aardig vol. Voorzitter Jac Wouters kwam de aanwezigen tegemoet door de behandeling van dat onderwerp naar voren te schuiven.

Bestuurslid Arnold Wever van De Vijf Eiken uitte tevredenheid maar ook zorgen over de plannen zoals die in het memo van de wethouder stonden. Tevreden was hij over het feit dat de gemeente met uitbreiding wilde instemmen. Maar hij hield zijn hart wel een beetje vast over de omvang en de kwaliteit van die uitbreiding. Hij was er niet helemaal gerust op dat de school de extra ruimte zou krijgen die in de ogen van bestuur, ouders en leerkrachten nodig is. Gevraagd was om een uitbreiding van 309 m2, terwijl de wethouder niet meer dan twee derde daarvan voorstelde. Bovendien was niet helemaal zeker of de school nog gebruik zou moeten maken van een tijdelijke huisvesting twee kilometer verderop. Dat komt de samenhang binnen de school niet ten goede, vond Wever. "Durf ondernemerschap te tonen", hield hij de wethouder en de leden van de raadscommissie voor. "Voorkom het nemen van een besluit waar je later spijt van krijgt."

Tegenover het argument van de wethouder dat er alleen drie lokalen nodig waren, stelde Wever dat bij extra lokalen ook meer ruimte nodig is voor berging van computers en lesmaterialen. "En de kamer voor het personeel is nu al te klein", voegde hij eraan toe. "Straks moeten ze in ploegen bij de koffiemachine langs. Dat is niet geen gunstige werkomgeving. Maar we voelen ons mede verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën. We willen best praten over semi-permanente lokalen, als ze maar van de juiste omvang en kwaliteit zijn."