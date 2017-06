Auto met aanhanger schaart op A59 bij Raamsdonksveer

Man (19) uit Raamsdonksveer voor vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

12:45 DONGEN /RAAMSDONKSVEER -Een 19-jarige man uit Raamsdonksveer is vrijdagmiddag op de Gasthuisstraat in Dongen betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Het was al de vierde keer dat hij hierop betrapt werd. Bovendien had hij vier kleine zakjes met cocaïne op zak.