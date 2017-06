Andere regels voor terrassen bij winkels in Oosterhout

Gestolen Paradijsvogel uit Dongen duikt op in Waspik

12:05 DONGEN - Het beeld de Paradijsvogel, dat in de nacht van 9 op 10 juni gestolen werd uit de tuin van zorgcentrum Volckaert in Dongen is terecht. Een hovenier in Waspik vond het beeld vandaag in een plastic zak in een plantsoen. ,,Het lijkt erop dat alle publiciteit rondom deze diefstal ertoe geleid heeft dat de dader de buit heeft weggegooid'', laat een woordvoerder van De Volckaert weten.