Agrimarkt tóch welkom op Hamo-terrein

Eis 15 maanden cel voor Oosterhoutse aanrander met oorlogstrauma

13:57 BREDA - Het is de klassieke vorm van een aanrander. In de avond en de vroege nacht rende de 33-jarige Oosterhouter D.K. in trainingspak over straat om daar Oosterhoutse vrouwen te grijpen. Hij kneep ze in billen en greep in het kruis. Officier van justitie Janne Kerkhofs eiste woensdag in de rechtbank in Breda 15 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk.