Agressie tegen ambtenaren moet stoppen, Oosterhout neemt actie

,,Wij willen agressie voorkomen tegen alle ambtenaren, zowel zij die binnen het stadhuis als daarbuiten werken, en de college- en raadsleden. Daarnaast willen we ook een veilige omgeving voor onze bezoekers, zoals bijvoorbeeld in het zwembad", zegt burgemeester Stefan Huisman.

Het aantal keer dat agressie per jaar tegen gemeentemedewerkers voorkomt verschilt nogal. Huisman: ,,Soms hangt dat samen met een wijziging in regelgeving. Van veel zaken, bijvoorbeeld een scheldwoord tussendoor, maken we niet eens melding, terwijl we dat wel zouden moeten doen. Elk jaar zijn er ongeveer vijf incidenten die heftiger zijn en waarvan zeker ook aangifte wordt gedaan", zegt Huisman.

Schelden

,,Niet altijd doen we aangifte, we registreren wel. Op de meeste aangiftes wordt ingegrepen. Soms is er een aanhouding, soms een boete. Fysiek geweld tegen een persoon komt gelukkig nauwelijks voor, wel wordt soms met spullen gegooid. Het gaat in de meeste gevallen om schelden en bedreigen. Het aantal agressie-incidenten is de laatste tien jaar gedaald, maar het schelden en bedreigen op sociale media neemt daarentegen toe."

,,Dat we het als gemeente niet iedereen naar de zin kunnen maken weten we. Als je het niet met beslissingen eens bent, snappen we dat je soms je emoties kwijt wilt'', meldt de gemeente.

Prima

,,Tegenwoordig gebeurt dat nogal eens op onze Facebookpagina of op Instagram. Prima vinden we dat. Wat we echter niet tolereren is agressie in welke vorm dan ook. Dit kan fysieke maar ook verbale agressie zijn. Helaas hebben we hier regelmatig mee te maken, zoals in de publiekshal richting baliemedewerkers, op straat naar medewerkers buitendienst of online schelden of bedreigen.''