Afvalzakken ontsieren al maanden het dorpsgezicht in Hank

Als reusachtige druiventrossen bungelen ze aan de lantaarnpalen. Soms wel twee weken lang. De groene zakken waarin de inwoners van Hank hun plastic afval verzamelen, zijn inmiddels een doorn in het oog van de dorpelingen.

Hankse huishoudens scheiden hun plastic afval en voeren het af in speciaal daarvoor bestemde groene afvalzakken. Eens per twee weken worden deze zakken opgehaald. Een dag voor de ophaaldag mogen de zakken aan de lantaarnpalen worden gehangen. Vervolgens haalt Van Ganzenwinkel het plastic op en zijn de straten weer schoon.

Stroever

In de praktijk verloopt het in Hank echter heel wat stroever. Vaak verschijnen daags na de ophaaldag alweer de eerste zakken aan de haken, waardoor het dorpsgezicht inmiddels permanent wordt verminkt door vuilniszakken.

Gemeenteraadslid Christian Alderliesten van Progressief Altena besprak de kwestie vorige week in de vergadering van de commissie grondgebied.

Hij vindt de zakken niet alleen storend in het dorpsgezicht, maar ziet daarin ook een risico voor de volksgezondheid. 'We zitten midden in de barbecuetijd. Aan de plastic bakken blijft altijd nog wat vlees hangen. Als die zakken er al dagen, soms weken, van te voren hangen, trekt dat ongedierte aan.'

Kurenpolder

In het dorp zijn de afvalzakken hét onderwerp van gesprek. Wie hangt die zakken zo vroeg op? Regelmatig wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar bewoners van de Kurenpolder. Zij zouden op het park een euro per ingeleverde zak moeten betalen, terwijl ze deze in het dorp gratis kwijt kunnen. De Kurenpolder was niet bereikbaar voor een reactie.

Wethouder De Gelder van de gemeente Werkendam is inmiddels in gesprek met de Kurenpolder en heeft concrete actiepunten die hij voor het begin van de zomervakantie wil realiseren. 'We stellen zakken beschikbaar aan de bewoners van het park en zorgen ervoor dat deze zakken worden afgevoerd.' Ook wil hij dat de Kurenpolder zijn afvalstromen afstemt op die van de gemeente.