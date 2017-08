45 km-auto neemt verkeerde afslag en belandt op A27: vertraging voor verkeer richting Breda

Tegenvallende kermis Oosterhout roept nog altijd veel vragen op

12:23 OOSTERHOUT - De tegenvallende kermis in augustus in Oosterhout blijft de gemoederen bezighouden. De gemeente heeft toegegeven dat het 'geen ideale situatie' was, omdat 'het aanbod op de kermis niet compleet was'. Toch zijn veel vragen nog steeds niet beantwoord. Peter de Laat van Gemeentebelangen wil het naadje van de kous weten en heeft vragen gesteld aan het college.