10.000 liter bier tappen: feiten en weetjes over Parkfeest Oosterhout

Vrijwilligers



,,Dit jaar staat de teller, inclusief commissieleden, op 375 actieve vrijwilligers’’, vertelt Carmen Mutsaers van de organisatie. ,,We kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken; vorig jaar waren er 75 mensen meer.’’ 53 procent van de vrijwilligers is man; de oudste helper is 78 jaar oud. ,,Peter is met 16 keer de meest voorkomende naam. Op de tweede plaats staat Jan met 15.’’

De vrijwilligers werken verdeeld over 1.261 shifts. De bardienst is volgens haar de meest populaire taak. ,,We hebben bar 1, 2 of 4. Als je bij bijvoorbeeld 4 hoort, wil je niet in bar 1 staan. De bars houden onderling een competitie: welke bar is het gezelligst en welke verkoopt de meeste biertjes.’’ De minst populaire taak is parkonderhoud, zegt Mutsaers.

Artiesten



Volledig scherm Zanger Nielson tijdens het Weet je Wat Het Is event in de Heineken Music Hall. © ANP Kippa Op de Parkfeestpodia hebben in al die jaren tussen de 350 en 400 artiesten gestaan. Mutsaers: ,,Het soort artiesten is niet zoveel veranderd. In de beginperiode hadden we ook namen als BLØF en De Kast.



Alleen waren er niet zoveel grote muzikanten op één avond.’’ De eerste buitenlandse band kwam in 2005 naar het Slotpark toe. ,,AbbaMania Les Truttes. Daarna hebben we een kleine 30 internationale acts gehad.’’ De hoogtepunten in al die jaren zijn volgens haar UB40, Typhoon, Anouk, Ramses Shaffy, Guus Meeuwis en Within Temptation.



,,Maar het blijft natuurlijk subjectief; ik hoor vanuit het publiek ook andere namen.’’ Deze editie komen verdeeld over het weekend 28 artiesten. Het zwaartepunt ligt op de zaterdagavond met namen als Van Dik Hout, Nielson (foto) en The Common Linnets.

Edities



In 1997 was de eerste editie van Parkfeest (zie onderaan een filmpje). Boy Neomagus, 'geestelijk vader van het feest': ,,Ik ging al jaren naar de Bikse Fisten in Hilvarenbeek. Leuke gezelschappen, beetje alternatief. Alles georganiseerd door vrijwilligers. Waarom hebben we dat in Oosterhout niet?, vroeg ik me af.''

Toen bekend werd dat de Mienushal in Oosterhout verlies leed, stelde hij voor een soort Bikse Fisten te houden. ,,Met een groep hebben we dat toen op touw gezet. Eén zondagmiddag, met een barbecue, muziek en acts. Het was kneuterig, maar wel beregezellig.'' Door de jaren heen is Parkfeest geleidelijk aan groter geworden, vertelt Neomagus, die nu nog als ambassadeur aan het festival verbonden is.

Bezoekers

Volledig scherm Tijdens een zonnige Parkfeestzaterdag in 2016. © RENE SCHOTANUS ,,Gemiddeld komen op het Parkfeest 15.000 unieke bezoekers per weekend’’, zegt Mutsaers. Voornamelijk uit Oosterhout. ,,We hebben voor deze editie tot nu toe 75 procent van de kaarten verkocht.



Voorgaande jaren zaten we een week vooraf ook op dit percentage. Je hebt toch altijd mensen die het weer willen afwachten.’’ De organisatie is tevreden, zegt ze. ,,Er is dat weekend veel concurrentie; dan is dit een mooi aantal. En hiermee is onze begroting ook sluitend.



De weersvoorspellingen zijn goed, dus we verwachten nog wel extra verkoop en aanloop.’’ Kaarten (11,50 voor vrijdag en 27,50 voor zaterdag. De zondag is gratis) zijn nog tot en met zondag te koop online, daarna bij onder meer de VVV.

Opbrengst

Parkfeest heeft al jaren zo’n 100 sponsors en partners, voornamelijk uit Oosterhout, die het festival financieel ondersteunen. Daarnaast levert de kaartverkoop en horeca geld op. De opbrengst belandt niet volledig op de rekening van het festival. Parkfeest doneert een deel aan de Mienushal en daarnaast ook aan andere goede doelen en verenigingen.

In al die jaren komt dat neer op 500.000 euro. Mutsaers: ,,Ook lenen we 10 keer per jaar materialen uit aan verenigingen en stichtingen in omgeving Oosterhout.’’ Het lukte de organisatie overigens niet om elk jaar geld uit te delen. In 2013, 2014 en 2015 werd vrijwel niets uitgekeerd door het slechte weer en tegenvallende bezoekersaantallen. Vorig jaar lukte het de organisatie om weer 10.000 euro te doneren.

Horeca

Volledig scherm Werkzaamheden op grote hoogte boven het podium van Parkfeest Oosterhout, in 2016. © RENE SCHOTANUS De vrijwilligers tappen heel wat biertjes op een Parkfeestavond. Mutsaers: ,,Vorig jaar ruim 10.000 liter bier en 3.000 liter fris op de zaterdag.’’ In die dagen gingen er 100.000 bekertjes doorheen.



,,Die we weer hebben opgeruimd in ongeveer 1.000 vuilniszakken.’’ De horeca is steeds verder uitgebreid, zegt Mutsaers. ,,We begonnen met een bar, Visje van Nolly en een frietkraam. Ook stonden de carnavalsverenigingen in het park met zelfgebakken koeken of worstenbrood, voor de Mienushal.’’



Sinds drie jaar is er het Eerst-eten-laantje. ,,Waar veel Oosterhoutse Kookclubs zich in het zweet werken om honderden maaltijden te bereiden en verkopen.’’ Naast de ‘vette hap’ biedt het Parkfeest nu nasi, wokgroenten en flammkuchen aan.

Techniek

Een muziekfestival is onlosmakelijk verbonden met techniek. In het Slotpark wordt vanaf woensdag door 50 man opgebouwd. Mutsaers: ,,In het hoofdpodium alleen al hebben we 94 verschillende lampen en 48 speakers. Op het kleine podium zijn dat er respectievelijk 50 en 44.’’ Ook door het park heen komen 100 lampen. ,,En dan hebben we nog 1.840 vierkante meter vloer; op het podium, in het park en backstage.'' Plus meters aan waterslangen (2,5 kilometer), hekwerk, zeilen, sponsordoeken en ga zo maar door. ,,We hebben een kleine 50 vrachtwagens nodig om de materialen aan te leveren.’’