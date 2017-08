Zijn dit de elf die de klus moeten klaren?

Avocaat liet gisteren weinig tot niets los over de opstelling en het strijdplan van Oranje tegen Frankrijk. Tonny Vilhena begint vermoedelijk aan de linkerkant in een geïmproviseerde ruit op het middenveld. De Feyenoorder vindt naast zich Wesley Sneijder, met de punt naar voren, en Kevin Strootman. Op rechts start Georginio Wijnaldum in de rug van Arjen Robben, die een vrije rol heeft rondom spits Vincent Janssen. Achterin is Joël Veltman de beoogde vervanger van de niet fitte rechtsback Kenny Tete. Jasper Cillissen is de keeper van Oranje.