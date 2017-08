Wöber: 'Ik wilde eerst niet naar Ajax komen'

Kersvers Ajacied Maximilian Wöber was al maanden in beeld bij de Amsterdammers. De Oostenrijker zag in eerste instantie de concurrentiestrijd met Davinson Sánchez niet zitten. Het vertrek van de Colombiaan naar Tottenham Hotspur veranderde de zaak. ,,Ik kan niet wachten om hier te spelen."