Voetbalsters buigen voor Japan in Breda

Doel­lijn­tech­no­lo­gie bij duel Oranje

20:13 Vanavond wordt er in de Kuip tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Luxemburg gebruik gemaakt van doellijntechnologie. Dat is in onderling overleg besloten. Daarom is er geen toestemming nodig van wereldvoetbalbond FIFA.