Voetballers zoeken zon, plezier en avontuur op in zomerstop

Een aantal voetballers moest de afgelopen weken nog interlands spelen en sommige spelers maken zich zelfs klaar voor de Confederations Cup in Rusland, maar de meeste profvoetballers genieten momenteel van hun welverdiende vakantie. Soms onder de Spaanse zon, anderen zoeken weer het avontuur op in IJsland of Tanzania. De leukste vakantiekiekjes op een rij.

Vincent Janssen en Joris van Overeem in Barcelona

Vincent Janssen is ook na zijn overstap van AZ naar Tottenham Hotspur van vorig jaar goed bevriend gebleven met Joris van Overeem. Momenteel genieten ze in Barcelona samen met wat vrienden van hun vakantie.

Good times in Barcelona 👌🏻 9,641 Likes, 53 Comments - Vincent Janssen (@vincentjanssenofficial) on Instagram: "Good times in Barcelona 👌🏻"

Jan-Arie van der Heijden in New York

Jan-Arie van der Heijden geniet samen met zijn vriendin Martine in New York na van het kampioenschap met Feyenoord.

VIEWS #NYC 4,205 Likes, 64 Comments - Jan-Arie van der Heijden (@janarievanderheijden) on Instagram: "VIEWS #NYC"

Brad Jones op de Malediven

De Australische Feyenoord-doelman Brad Jones neemt het ervan deze zomer. Samen met zijn vrouw Dani Rose en zijn kinderen was hij na het kampioensfeest op de Coolsingel al in Dubai, Italië en op de Malediven.

🐠🌍 🇲🇻 🦎🐬 701 Likes, 16 Comments - Dani Jones (@dani_rosejones) on Instagram: "🐠🌍 🇲🇻 🦎🐬"

Terence Kongolo in de Apenheul

Terence Kongolo zoekt het voorlopig iets dichter bij huis. Samen met zijn broertje Rodney (Manchester City) en zusje bezocht hij de Apenheul in de buurt van Apeldoorn.

#famlove❤️ 4,616 Likes, 19 Comments - Terence Kongolo (@terencekongolo94) on Instagram: "#famlove❤️"

Michiel Kramer trouwt

Feyenoord-spits Michiel Kramer gebruikt de zomerstop voor zijn bruiloft en huwelijksreis.

10-06-2017💍! 7,699 Likes, 334 Comments - Michiel Kramer (@1988kramer29) on Instagram: "10-06-2017💍!"

Justin Kluivert op Formentera

Zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten zoekt Justin Kluivert deze zomer lekker de zon op. Samen met een aantal vrienden uit de jeugdopleiding van Ajax viert hij vakantie op Formentera.

Instagram post by Justin Kluivert * Jun 8, 2017 at 12:02pm UTC 39.8k Likes, 461 Comments - Justin Kluivert (@justink_) on Instagram: "Having fun ☀️🚣🏾‍♀️"

Nigel de Jong op Ibiza

Nigel de Jong geniet na een teleurstellend seizoen bij Galatasaray van de zon op Ibiza.

Morning rituals ☕️ #cortado #ibiza 14.3k Likes, 92 Comments - Nigel de Jong (@nigeldejong) on Instagram: "Morning rituals ☕️ #cortado #ibiza"

Robin van Persie terug op oude voetbalpleintje

Robin van Persie hoeft ook onder Dick Advocaat geen interlands meer te spelen, maar was vorige week toch even terug in Rotterdam. Op zijn oude voetbalpleintje in Kralingen, waar hij vroeger dag en nacht te vinden was, trapte hij een balletje met zijn jeugdvriend Mounir El Hamdaoui en wat kinderen uit de buurt.

Instagram post by Robin van Persie * Jun 10, 2017 at 10:34am UTC 60.4k Likes, 193 Comments - Robin van Persie (@robinvanpersie) on Instagram: "😁🔝⚽️"

Van der Wiel ontmoet Neymar in LA

De Braziliaanse stervoetballer viert zijn zomervakantie dit jaar in de Verenigde Staten, waar hij Las Vegas en Los Angeles al bezocht. In een restaurant in LA liep hij Gregory van der Wiel tegen het lijf.

✌🏽 50.9k Likes, 294 Comments - Gregory van der Wiel (@gregoryvanderwiel) on Instagram: "✌🏽"

Danny Holla op Ibiza

Ook voor veel spelers uit de Eredivisie is Ibiza nog altijd een populaire vakantiebestemming in de zomer. Danny Holla, die deze zomer de overstap maakt van PEC Zwolle naar FC Twente, geniet samen met zijn vriendin Isabella en zoon Nevan Nox geniet hij van de Spaanse zon.

Family😎..... Great lunch today with my everything😍❤️💙 #ibiza 602 Likes, 8 Comments - Danny Holla (@danny_holla) on Instagram: "Family😎..... Great lunch today with my everything😍❤️💙 #ibiza"

Siem de Jong op Ibiza

Ook Siem de Jong viert vakantie op Ibiza, voordat hij binnenkort weer aansluit bij Newcastle United.

Siësta time 😁#ibiza 2,784 Likes, 1 Comments - Siem De Jong (@siemdejong) on Instagram: "Siësta time 😁#ibiza"

Luuk de Jong op safari in Tanzania

Luuk de Jong blijkt een stuk avontuurlijker ingesteld dan zijn broer Siem. Luuk was afgelopen week op safari in het Tarangire National Park in Tanzania.

Instagram post by Luuk de Jong * Jun 9, 2017 at 7:50am UTC 3,560 Likes, 21 Comments - Luuk de Jong (@luukdejong9) on Instagram

Thomas Verhaar druk met verhuizing

Niet alle voetballers sprongen na het laatste competitieduel op het eerste vliegtuig richting de zon. Sparta-aanvaller Thomas Verhaar en zijn vriendin Madelon zijn druk met hun verhuizing.

Instagram post by Thomas Verhaar * Jun 7, 2017 at 2:22pm UTC 260 Likes, 11 Comments - Thomas Verhaar (@vdwierie) on Instagram: "De verhuisstress kan beginnen😰 #bijnaklaar #villaprovenier @madelonkoetsier"

Lionel Messi met aanstaande vrouw op Ibiza

Niet alleen voetballers uit de Eredivise komen graag op Ibiza. Ook Lionel Messi zoekt het dicht bij huis. Hij is samen met zijn jeugdliefde en aanstaande bruid Antonella Roccuzzo op Ibiza.

Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo 4m Likes, 35.5k Comments - Leo Messi (@leomessi) on Instagram: "Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo"

Luis Suarez, Lionel Messi en Cesc Fabregas op Ibiza

Messi en Roccuzzo zijn zeker niet alleen op Ibiza. Ook teamgenoot en vriend Luis Suarez en oud-teamgenoot en vriend Cesc Fabregas zijn met hun partners op Ibiza, waar ze maandagavond dansten op de muziek van David Guetta.

Linda noche y divirtiéndonos con amigos 🎉🎉🎉🎉😃😃😃😃 Beautiful night having a good time with friends 🎉🎉🎉🎉😃😃😃😃 389.8k Likes, 1,077 Comments - Luis Suarez (@luissuarez9) on Instagram: "Linda noche y divirtiéndonos con amigos 🎉🎉🎉🎉😃😃😃😃 Beautiful night having a good time with friends..."

Leroy Fer op Bali

Leroy Fer speelde afgelopen seizoen opnieuw tegen degradatie uit de Premier League. Zijn club Swansea City bleef uiteindelijk behouden voor het hoogste niveau van het Engelse voetbal, maar samen met zijn vrouw Xenia laadt hij op Bali de batterij weer op voor een nieuw seizoen.

Enjoying Bali, with my love ❤️ 3,158 Likes, 31 Comments - Leroy Fer (@leroyfer8) on Instagram: "Enjoying Bali, with my love ❤️"

Juan Mata in IJsland

Uitzonderingen zijn er altijd. Niet alle voetballers zoeken de zon op. Juan Mata, de Spaanse spelmaker van Manchester United, viert deze zomer vakantie op IJsland.

🌍 70.9k Likes, 245 Comments - Juan Mata (@juanmatagarcia) on Instagram: "🌍"

Marc Bartra op vrijgezellenweekend

Borussia Dortmund-verdediger viert in Spanje een vrijgezellenweekend met zijn jeugdvrienden. Vandaag stond er een potje paintball op het programma.

Paintball! Buena azules!!! 🔵🥇🏆✌🏼💪🏼 51.3k Likes, 81 Comments - Marc Bartra (@marcbartra) on Instagram: "Paintball! Buena azules!!! 🔵🥇🏆✌🏼💪🏼"

Arek Milik in New York

Arek Milik maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Napoli, waar hij in zijn eerste seizoen enkele maanden langs de kant stond met een kruisbandblessure. Deze zomer viert hij vakantie in de Big Apple.

Karim Benzema in Dubai

Real Madrid-spits Karim Benzema hoefde zich opnieuw niet te melden bij de Franse ploeg, dus hij kon vast op vakantie. In Dubai pronkt Benzema met de duurste en snelste auto's.

⚡️#enjoylife💯 693.8k Likes, 3,431 Comments - Karim Benzema (@karimbenzema) on Instagram: "⚡️#enjoylife💯"

Iker Casillas in de Algarve

FC Porto-doelman Iker Casillas blijft ook tijdens de zomerstop in Portugal, waar hij op een boot langs de kust van de Algarve vaart. "Portugal is niet mijn land, maar ik ben er wel heel gek op," zegt de voormalig aanvoerder van Spanje.

No es mi país pero le estoy muy agradecido... 🇵🇹 203.9k Likes, 767 Comments - Iker Casillas (@ikercasillas) on Instagram: "No es mi país pero le estoy muy agradecido... 🇵🇹"

IJslander vieren vrijgezellenfeest in New York

Vorig jaar maakten de voetballers van IJsland furore op het eerste EK in Frankrijk. Nu is een aantal van hen in New York, waar ze het vrijgezellenfeest van aanvoerder Aron Gunnarsson vieren. Ook Gylfi Sigurðsson (Swansea City), Alfreð Finnbogason (FC Augsburg) en Jóhann Berg Guðmundsson (Burnley) zijn van de partij in 'de stad die nooit slaapt'.