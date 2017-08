Van der Sar en Keizer: Dramatisch, een blamage

Door Daniël Dwarswaard

Het technisch hart van de club, waarvan Van der Sar voorzitter is, stelde de onervaren trainer Marcel Keizer aan. Onderling was daar toen al discussie over, omdat Marc Overmars in eerste instantie liever een meer ervaren trainer wilde. Van der Sar: ,,We hebben voor deze weg gekozen en daar staan we voor. Moeten we dan opeens van koers veranderen? De situatie is nu heel moeilijk in Amsterdam. Nu is het zaak dat we zondag bij VVV-Venlo een goed resultaat neerzetten en daarna is er een interlandbreak en zullen we de wonden moeten likken.''

Had Ajax niet al lang een volwaardige selectie moeten hebben waarmee de onervaren Keizer aan de slag kon? ,,Dat is niet gebeurd, en dat is zonde. Nu moeten we dealen met deze situatie. We hebben kansen genoeg gehad en hadden met deze selectie ook de Europa League moeten bereiken.''

Blamage

Trainer Keizer neemt zichzelf kwalijk dat Ajax door Rosenborg is uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Europa League. ,,Want ik ben verantwoordelijk", zei hij. ,,Het is een blamage dat we uitgeschakeld zijn." Hij wilde zich niet verschuilen achter het gegeven dat directeur spelersbeleid Overmars het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez niet tijdig heeft opgevangen. ,,Volgens mij speelden we met acht spelers die drie maanden geleden de finale van de Europa League voetbalden", zei hij.