Van Basten: KNVB moet juist nu niet radicaal veranderen

,,In een mindere periode kun je alles overhoop gooien, zoals nu het geval lijkt. In deze situatie heb je rust nodig'', aldus Van Basten bij de NOS.

Van Basten trekt parallellen met het verleden. ,,Toen ik opgroeide als voetballer hebben wij ook in 1982, in 1984 en 1986 de EK's en WK's gemist. Op die momenten heeft het Nederlandse voetbal niet thuis gegeven.''

Volgens Van Basten zitten we nu weer in zo'n fase. ,,Dan kun je wel van alles overhoop gaan gooien. Maar de organisatie in het Nederlandse voetbal is goed geregeld. De opleiding is goed, er komen nog steeds allerlei talenten links en rechts door. Je bent alleen geen Duitsland met 85 miljoen mensen, waardoor je veel meer keuze hebt.''