Spelers geloven in Oranje: 'We gaan het redden'

Door Mikos Gouka

,,De sleutel tot succes? We zijn niet meer het Oranje van tien jaar geleden, dat is duidelijk. We moeten het als team doen, als hecht collectief. Deze bondscoach legt de verantwoordelijkheid bij de meer ervaren spelers. We staan er niet goed voor, maar dat hebben we aan onszelf te wijten'', aldus de middenvelder van AS Roma.

,,Ik ben blij als Robin van Persie fit is. Onder Advocaat krijgt hij nu weer een kans. Met Arjen Robben, Wesley Sneijder en Van Persie hebben we grote spelers in de gelederen. Die jongens hebben vaker duels gespeeld waar veel op het spel staat. Ze raken er niet van in de war en ze kunnen andere spelers bij de hand nemen. Of er al spanning is? Het gaat nu beginnen, de voorbereiding is kort. We moeten er donderdag staan.''

Van de Beek

Ajax-middenvelder Donny van de Beek denkt dat Oranje de Fransen kan verslaan. ,,We gaan een plan bedenken om de Fransen te bestrijden. Maar we gaan het redden. Mijn kans is snel gekomen, de bondscoach was positief over mij in de media en dat geeft natuurlijk vertrouwen'', aldus de jongeling die zijn debuut maakt in de selectie van het Nederlands elftal.