Sneijder wil nog niet terugblikken: 'Dat komt wel als ik ben gestopt'

Als recordinternational van het Nederlands elftal verschijnt Wesley Sneijder vrijdag in de Rotterdamse Kuip aan de aftrap voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Luxemburg. ,,Natuurlijk zou ik liegen als me dat niets doet'', erkent hij. ,,Maar dat komt later wel. Mij gaat het er nu om dat we naar het WK in Rusland gaan.''

Sneijder heeft vanochtend de eerste training van de derde termijn van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje net achter de rug als hem naar zijn mooiste interland wordt gevraagd. ,,Ach, dat vind ik zo moeilijk'', zegt hij. ,,Echt, ik weet het nog allemaal. Maar dat is meer iets voor als ik ben gestopt.''

Natuurlijk weet Sneijder nog hoe hij ruim veertien jaar geleden samen met Arjen Robben debuteerde tegen Portugal (1-1). ,,Dat was op Koninginnedag, ook onder Advocaat'', lepelt hij meteen op. ,,Wat dat betreft lijkt de cirkel nu al rond hè.''

Met drie assists en een doelpunt tegen de Schotten (6-0) brak hij definitief door bij de nationale ploeg. En hoe mooi waren de groepsduels met Italië (3-0) en Frankrijk (4-1) op het EK van 2008 en het WK van 2010 waarin hij met de winst van de Champions League op zak niet alleen tegen Brazilië tweemaal scoorde. De nu 32-jarige Utrechter was waarschijnlijk als beste voetballer van het WK verkozen als Arjen Robben in de finale tegen Spanje op zijn aangeven had gescoord.

,,Ik denk dat we op het EK van 2008 ons beste voetbal speelden'', liet Sneijder zich toch even verleiden tot een terugblik. ,,Op het WK van 2010 waren onze prestaties vooral goed. Nee, die verloren WK-finale was niet mijn dieptepunt. Dan ga ik toch voor die nederlaag tegen Turkije toen we het EK van Frankrijk misten. Dat doet nog pijn.''