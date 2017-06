Robert Molenaar nieuwe trainer van Roda JC

Daarna speelde Molenaar jarenlang in Engeland, voor Leeds United en Bradford City. In 2003 keerde hij terug naar Nederland, om nog vier seizoenen bij RBC Roosendaal te spelen. Daarna was Molenaar assistent-trainer bij Excelsior en NEC. In het seizoen 2014/2015 stond hij bij zondaghoofdklasser RKSV Halsteren voor het eerst op eigen benen. De afgelopen twee jaar was hij werkzaam bij FC Volendam, waar hij op 24 april werd ontslagen. Technisch directeur Misha Salden staat daar komend seizoen voor de spelersgroep.