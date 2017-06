Rick Karsdorp krijgt de transfer van zijn leven

De Romeinen keuren de inwoner van Schoonhoven, die vanochtend vroeg naar Rome vloog, nog grondig. En dan heeft de nieuwe trainer Eusebio Di Francesco zijn eerste echte zomeraankoop binnen. De 47-jarige voormalig speler van de club deed als oefenmeester van Sassuolo al serieuze pogingen om Karsdorp naar de Serie A te halen. De familie Karsdorp was onder de indruk van de visie van de trainer, maar besloot niet te kiezen voor een betrekkelijk bescheiden club in Italië.



Toen Di Francesco aan het roer kwam van AS Roma, noemde hij meteen Karsdorp als mogelijke versterking. De verdediger vloog van zijn vakantieadres Mykonos naar Rome om kennis te maken met de club. Vervolgens stapten de Spaanse technisch directeur Monchi en algemeen directeur Mauro Baldissoni op het vliegtuig naar Nederland om te onderhandelen met Martin van Geel.



Dat leverde niet meteen een akkoord op. Baldissoni meldde echter bij terugkeer in Rome dat Karsdorp gewoon naar zijn club zou komen. Feyenoord communiceert in de media in de regel niet over transferbedragen, maar in de Kuip vieren ze vandaag feest omdat Karsdorp het record van 17 miljoen zal benaderen. Goed geïnformeerde Italiaanse bronnen hebben het juist weer over 14 miljoen en enkele miljoenen die de Rotterdammers als bonussen kunnen incasseren.