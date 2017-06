'Om zo populair te worden als de mannen, moeten wij naakt voetballen'

De 24-jarige voetbalster viel op het laatst af voor de Oranje-selectie voor het EK in eigen land. Tijdens een fotoshoot legt Van Dongen aan sportnieuws.nl uit dat de voetbalsters zich geen illusies maken over hun plaats in het voetbalwereldje. "Het is onvergelijkbaar. Net als iedere andere sport in Europa. Nergens anders zitten 90.000 man in het stadion", stelt Van Dongen.



Arsenal-spits Vivianne Miedema voegt daaraan toe dat het haar ook niet uitmaakt, ook niet de bankrekeningen van haar mannelijke collega's. "Doet mij echt geen pijn hoor. Ik vind het eigenlijk belachelijk welke bedragen er in het mannenvoetbal omgaan", zegt Miedema. Ajacied Kelly Zeeman valt Miedema bij. "Transferbedragen van 100 miljoen euro, een ton verdienen in een week. Achterlijk. Wat moet je met zo'n salaris?"



Eerder deze week deelde Van Dongen een foto van haar ontblote bovenlijf ten teken van onverzettelijkheid na het afvallen voor het EK in eigen land.