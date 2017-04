NAC en Vreven verder met elkaar

NAC en Stijn Vreven zijn in grote lijnen akkoord om volgend seizoen met elkaar verder te gaan. Ongeacht of de in januari aangestelde trainer met het elftal promoveert of niet. Dat is de uitkomst van de evaluatiegesprekken die beide partijen met elkaar hebben gevoerd.

Voor het eind van deze maand moet het nieuws officieel bekrachtigd worden, in ieder geval voordat de play-offs beginnen.

Club en trainer bevinden zich in de afrondende fase van de gesprekken waarin alleen nog de details op papier gezet moeten worden. Bijvoorbeeld het inbrengen van een optie voor contractverlenging. Vorige week zei Vreven al dat hij graag door wil in Breda. NAC is na Neerpelt, Dessel Sport, Lommel United en Waasland-Beveren zijn eerste klus buiten België.

Na een lastige serie met vier nederlagen in zes wedstrijden in de maand februari, heeft hij de weg omhoog gevonden met vier opeenvolgende zeges en de koppositie in de vierde periode. Met name de laatste duels tegen Jong Ajax (4-3) en VVV (0-4), de top twee van de eerste divisie, heeft NAC indruk gemaakt. Vrijdag komt Cambuur in Breda op bezoek voor de volgende topper.

Komend seizoen

Ook met de spelers Bart Meijers en Mounir El Allouchi wil de leiding zaken doen voordat de play-offs van start gaan. Met de twee jeugdproducten staan deze en volgende week gesprekken op het programma. De club heeft er goede hoop op hen voor langere tijd te kunnen binden. Verdediger Meijers, nu nog op amateurbasis bij NAC, heeft een aanbieding voor een driejarig contract op zak, terwijl middenvelder El Allouchi voor twee jaar kan bijtekenen met een optie voor een extra jaar.

De leiding van NAC gaat er vanuit dat tachtig procent van de huidige selectie in tact blijft, ook als de club veroordeeld is tot een derde jaar in de eerste divisie.

In dat geval wordt het wel lastig om spelers als Cyriel Dessers en Arno Verschueren te behouden, ondanks dat zij tot medio 2019 vastliggen. Het tweetal wordt op de voet gevolgd door subtoppers uit de Eredivisie en de Belgische eerste klasse. Mocht NAC via de nacompetitie promoveren, is de noodzaak voor de spelers om te vertrekken meteen minder urgent.