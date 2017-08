Lastige opgave Willem II in de Kuip

Vermoedelijke opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Lachman, Heerkens, Peters, Tsimikas; Chirivella, Haye, Rienstra; Azzaoui, Sol.



Afwezig: Ogbeche (knie), Abubakar (beenbreuk).



Laatste onderlinge duel: 21 januari 2017, Feyenoord - Willem II 1-0.



Bijzonderheden: De Tilburgers zijn er met het hoofd nog niet bij in de eredivisie. Willem II won in de eerste twee competitieduels de minste kopduels. In de Kuip staat Willem II zondag tegenover de ploeg die de meeste luchtgevechten won in de eredivisie tot nu toe. Feyenoord besliste 49 luchtduels in zijn voordeel. Willem II won maar 20 keer een kopduel.