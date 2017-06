Koeman haalt Ajax-captain Klaassen naar Everton

PSV speelt toch weer 'lunch­wed­strijd' na Europa League-duel

19:07 PSV speelt op zondag 22 oktober toch weer gewoon een 'lunchwedstrijd' in de nationale competitie nadat de ploeg op de donderdagavond daarvoor mogelijk in een Europa League-duel actief is. De club moet zich namelijk nog wel via twee voorrondes zien te plaatsen.