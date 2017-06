'Jullie zijn drukker met dat record dan ik'

Door Sjoerd Mossou

,,Dat record is helemaal niet belangrijk’’, zei Sneijder stellig, die in de Kuip zijn 131ste interland zal spelen. ,,Dat record vinden jullie belangrijker dan ik. Het gaat morgen om de drie punten. We moeten gewoon van Luxemburg winnen.’’

Dat Sneijder zelf een extreem strak reisschema afwerkte om ook tegen Marokko en Ivoorkust te kunnen spelen, had volgens de voetballer meer om het lijf dan zijn persoonlijke record alleen. ,,Dat was óók gewoon omdat ik bij de groep wilde zijn, omdat we voor een belangrijke periode staan met het Nederlands elftal. Na de wedstrijd mogen jullie me alles vragen, maar nu telt alleen Luxemburg.’’