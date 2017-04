Jensen en Unal niet helemaal fit voor PSV

FC Twente treft PSV op een moment dat de landskampioen uit Eindhoven bloed ruikt in Rotterdam en Amsterdam waar Feyenoord en Ajax de titelstrijd aanvoeren. Trainer Rene Hake realiseert zich dat en rekent op een geladen tegenstander: ,,Het is altijd mooi om tegen een van de topploegen te spelen. Zeker nu PSV wil aanhaken in de titelrace. Voor ons telt maar een ding: we willen een goeie wedstrijd neerzetten voor eigen publiek. We hebben zondag drie punten verloren, die zullen we ergens terug moeten verdienen. Dat kan tegen PSV”, aldus de coach, die aan de uitwedstrijd dit seizoen in Eindhoven een punt (1-1) overhield.