Janssen bewijst dat hij de spits van Oranje is

Er waren ampertien minuten gespeeld of de Kuip had al drie steekballen van Sneijder voorbij zien komen. Letterlijk binnen twee minuten had Robben ook al de 1-0 op zijn voet na een snelle combinatie met Janssen. En de 3-0 van Wijnaldum kwam er na goed opkomen van rechtsback Veltman. Oké: het was 'slechts' Luxemburg waartegen Oranje de grootste zege in de kwalificatiereeks boekte, maar het ging ook om de intentie: spelers deden 90 minuten hun best ballen vóóruit te spelen. En niet onnodig breed of terug.