Gudelj meldt zich voor trainersvacature NEC

De Gier en Hendriksen

Oversier heeft een kandidatenlijstje, waarop Jack de Gier een topkandidaat is. De Gier komt uit de schoot van NEC. Ook Roy Hendriksen prijkt er op. Hij heeft als voormalig assistent van Ruud Brood in het kampioensjaar 2014 in de eerste divisie goede papieren. ,,Er zijn heel veel trainers op de markt”, stelt Oversier. ,,Wat dat betreft is er keuze genoeg. Maar wij willen iemand die in ons profiel past. Een trainer die ook naar de lange termijn kijkt en zich toelegt op de ontwikkeling van jong, eigen talent.”