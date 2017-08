El Khayati: Flesje water bij de wijn voor ADO

Door Wietse Dijkstra

Dat Queens Park Rangers, de club die hem afgelopen seizoen al een halfjaar verhuurde aan ADO, de creatieve middenvelder heeft laten gaan, moet voor de Spanjaard Aitor Karanka een grote verrassing zijn. De ex-trainer van Middlesbrough en voormalig rechterhand van José Mourinho voorspelde deze zomer immers in The Sun dat El Khayati dit jaar de grote man zou worden bij QPR.

,,Ik heb het zelf niet gelezen, maar hoorde het op de club van de teammanager'', lacht de Rotterdammer. ,,Hij maakte er nog een grap van en zei: "Hey Nass, wherever Aitor goes, he will buy you. It’s the biggest newspaper in England en he said some good things about you". Het waren mooie woorden. Ik voelde me wel vereerd.''

Vertrouwen

Maar ondanks de lovende aanbeveling kwam El Khayati opnieuw niet voor in de plannen van trainer Ian Holloway. ,,Ze waren bij QPR supertevreden over mijn verhuurperiode, maar in de voorbereiding kwam de trainer er na een paar weken achter dat we toch niet de kwaliteiten hadden om aanvallend voetbal te spelen. Hoe er nu wordt gespeeld, ligt me ook niet, als ik eerlijk ben. Holloway kiest voor 5-3-2 met twee houthakkers op het middenveld en een speler die ook verdedigend moet denken. En twee koelkasten voorin. Dat past niet bij me.''

En dus had het geen zin meer om in Londen te blijven. ,,Ik weet van mezelf dat ik het kan. Maar we weten allemaal hoe belangrijk het is dat een trainer vertrouwen in je heeft je de kans geeft. Dan kun je het laten zien. Als je niet speelt, is het moeilijk.''

Bij ADO wordt hij herenigd met een trainer, Fons Groenendijk, die het wel helemaal in hem ziet zitten. ,,Er was genoeg interesse. Maar ik heb voor ADO gekozen omdat ik me hier goed voel. Ik heb hier een mooie tijd gehad. Met ADO was ik al een week of twee in grote lijnen rond, het ontbinden van mijn contract heeft alleen veel tijd in beslag genomen. Ik heb uiteindelijk zelf een deadline gesteld. Ik dacht: 'Als QPR niet over de brug komt, doe ik nóg een flesje water bij de wijn'. Ik heb flink ingeleverd, maar dat maakt me niet uit. Ik heb gekozen voor het voetbal en ben superblij.''

Hij verheugt zich op zijn terugkeer in de Eredivisie. ,,Voor mijn gevoel eindigde het afgelopen seizoen een wedstrijd of tien te vroeg. De afloop was natuurlijk geweldig. We werden elfde, dat was ongekend. Maar ik had ik nog wel even door willen gaan. Gelukkig heb ik nu een heel seizoen bij ADO.'' Het liefst pakt hij de draad meteen weer op. El Khayati speelde deze zomer in Engeland slechts één oefenpotje, maar maakte wel de gehele voorbereiding bij QPR mee. De Rotterdammer is fit, zo bleek gisteren bij een conditietest in Den Haag.