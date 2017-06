Dringen voor een selfie met je nieuwe held

Rick Karsdorp krijgt de transfer van zijn leven

8:33 Rick Karsdorp is op weg naar zijn droomcontract. AS Roma zal de speler vandaag medisch keuren en vervolgens voor vijf seizoenen vastleggen. Feyenoord wil snel anticiperen en Kevin Diks huren van Fiorentina zodat de landskampioen komend seizoen naast Bart Nieuwkoop nog een rechtsback in huis heeft.