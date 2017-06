De voorgangers van Tom Boere

Tom Boere is de nieuwe spits van FC Twente. De 24-jarige Zeeuw scoorde afgelopen seizoen liefst 33 keer namens FC Oss en werd daarmee ruimschoots topscorer in de Jupiler League, maar is dat ook een garantie voor goals in de Eredivisie? Zijn elf voorgangers wijzen uit dat een succesvolle toekomst nog allerminst zeker is.

Door Minne Groenstege

Klaas-Jan Huntelaar

Ook bij PSV zag iedereen het talent en de potentie van de jonge Klaas-Jan Huntelaar wel, maar zijn concurrentie was niet mals. En dus werd in de zomer van 2003 besloten dat een verhuur het beste zou zijn voor de dan bijna 20-jarige Huntelaar. Hij vertrok samen met Paul Verhaegh en Koen Garritsen naar AGOVV, dat na 32 jaar weer terugkeerde in het betaalde voetbal. Dat pakte uitstekend uit. Huntelaar scoorde 26 keer in 35 wedstrijden en werd daarmee topscorer van de Eerste Divisie. Daarna volgden de grote clubs voor Huntelaar: sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en nu weer terug bij Ajax. Het betaalde voetbal verdween in Apeldoorn, maar op Sportpark Berg & Bos is er nog altijd de Klaas-Jan Huntelaar Tribune.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar als spits van AGOVV in 2003. © Pro shots

Danny Koevermans

Sparta Rotterdam beschikte in het seizoen 2004/2005 over drie ware goalgetters: Ricky van den Bergh, Riga Mustapha en Danny Koevermans. Zij streden niet alleen samen om een terugkeer naar de Eredivisie met Sparta, maar ook onderling om de topscorerstitel in de Eerste Divisie. Koevermans maakte er uiteindelijk 24, waar Van den Bergh en Mustapha bleven steken op 22. Koevermans vertrok na de promotie naar AZ, waar hij in zijn tweede seizoen op de slotdag (uit bij Excelsior) de landstitel misliep. Een jaar later werd Koevermans met PSV alsnog kampioen van Nederland. Ook speelde hij nog vier interlands voor Oranje. Voetballen doet de inmiddels 38-jarige Koevermans nog altijd: bij zesdeklasser SV Brandevoort uit Helmond.

Volledig scherm Danny Koevermans als spits van Sparta in 2004. In zijn rug Willem II-verdediger Raymond Victoria. © Toin Damen

Santi Kolk

Santiago 'Santi' Kolk had op jonge leeftijd al een flinke lijst clubs achter zijn naam staan. Heerenveen kocht hem in 2000 weg bij ADO Den Haag, maar de Friezen verhuurden hem aan RKC Waalwijk, ADO Den Haag en FC Den Bosch. Ondanks het feit dat Kolk nauwelijks scoorde nam Feyenoord Kolk in 2004 transfervrij over van Heerenveen, maar ook de Rotterdammers besloten hem te verhuren. Eerst aan Excelsior (10 goals in 36 wedstrijden) en vervolgens aan FC Zwolle (19 goals in 29 wedstrijden). Daarmee werd Kolk topscorer van de Eerste Divisie, samen met Berry Powel van FC Den Bosch. Kolk speelde daarna nogmaals voor ADO Den Haag, Vitesse, 1. FC Union Berlin, NAC Breda en voor de vierde keer bij ADO Den Haag. Op zijn 31ste zat zijn profloopbaan erop, met 83 goals in 332 wedstrijden.

Volledig scherm Santi Kolk als speler van FC Zwolle tegen Go Ahead Eagles in 2005. © PRO SHOTS

Berry Powel

Na zijn 19 goals in 24 wedstrijden voor FC Den Bosch werd Berry Powel verkocht aan Millwall, waar hij scoorde bij zijn debuut. Na de degradatie naar het derde niveau van Engeland lieten The Lions Powel echter weer gaan, waarna hij een driejarig contract bij De Graafschap tekende. Bij de Superboeren scoorde hij in zijn eerste seizoen 29 keer in 36 wedstrijden, waarmee hij topscorer werd. Daarna speelde Powel nog voor een waslijst aan clubs in Nederland en Spanje en nog altijd is Powel zijn neusje voor de goal niet kwijt. In januari verhuisde hij halverwege het seizoen van Kozakken Boys naar IJsselmeervogels, die hij met 19 goals in 14 duels aan het kampioenschap in de Derde Divisie hielp.

Volledig scherm Berry Powel als speler van De Graafschap in 2007. © eric brinkhorst fotografie beckumerschoolweg 58 7554 pz hengelo eric@brinkhorst.nl

Jack Tuyp

Jack Tuyp is een garantie voor doelpunten, maar dan wel in de Jupiler League. De inmiddels 33-jarige Volendammer werd liefst drie keer topscorer op het tweede niveau van Nederland: in de seizoenen 2007/2008, 2011/2012 en 2012/2013. Uitstapjes naar FC Groningen en Ferencvaros werden sportief geen succes. In het seizoen 2008/2009 speelde Tuyp in het vertrouwde oranje-zwart van FC Volendam een jaar in de Eredivisie, maar ook dat werd geen groot succes met slechts zes goals. Tuyp nam onlangs afscheid van 'zijn' FC Volendam en gaat komend seizoen aan de slag bij de Amsterdamse amateurclub ASV De Dijk in de Tweede Divisie.

Volledig scherm Jack Tuyp passeert Excelsior-doelman Erwin Mulder in 2007. Rechts Melvin Platje. © PRO SHOTS

Sandro Calabro

Sandro Calabro werd in het seizoen 2008/2009 topscorer van de Eerste Divisie met 25 goals namens kampioen VVV-Venlo. De inmiddels 34-jarige Hagenaar scoorde zijn hele loopbaan door overal wel zijn doelpuntjes, maar zo goed als in dat kampioensjaar bij VVV was het daarvoor of daarna eigenlijk nooit. Calabro speelde het afgelopen seizoen voor Scheveningen in de Derde Divisie, maar is tegenwoordig ook druk met zijn eigen zaakwaarnemerskantoor Agency Nr. 1.

Volledig scherm Keisuke Honda en Sandro Calabro in 2009. © PRO SHOTS / Willem Vernes

Michael de Leeuw

De in Goirle geboren Michael de Leeuw maakte op 20-jarige leeftijd de overstap van de amateurs van RKTVV naar Willem II, maar kwam daar uiteindelijk niet verder dan het beloftenteam. De Leeuw trok daarop naar de andere kant van Nederland, waar BV Veendam hem wel een kansje in het profvoetbal wilde geven. De Leeuw greep die kans met beide handen aan. In zijn eerste seizoen scoorde hij direct 25 keer in 36 duels. De Leeuw bleef daarna nog een jaar bij BV Veendam (13 goals in 31 wedstrijden), waarna hij zijn carrière via De Graafschap en FC Groningen zorgvuldig opbouwde. Tegenwoordig speelt de 30-jarige Brabander in de Amerikaanse MLS, waar hij bij Chicago Fire aanvoerder is in een ploeg met wereldkampioen Bastian Schweinsteiger als teamgenoot.

Volledig scherm Michael de Leeuw met de Bronzen Stier als speler van BV Veendam in 2010. © PRO SHOTS

Johan Voskamp

De naam Johan Voskamp zal voor altijd verbonden blijven aan 20 augustus 2010. Een dag nadat de 1,93 meter lange spits zijn contract bij Sparta Rotterdam had getekend luisterde hij zijn debuut op met liefst acht treffers tegen Almere City, dat met 12-1 verloor op Het Kasteel. Voskamp bouwde daarmee direct een aardige voorsprong op in de topscorersrace en gaf die niet meer weg. Hij eindigde op 29 goals in 31 wedstrijden, waarmee het seizoen 2010/2011 zijn beste seizoen ooit was. Daarna speelde de spits uit De Lier twee jaar in Polen voor Śląsk Wrocław, maar de laatste jaren maakte Voskamp zijn doelpuntjes weer gewoon in de Jupiler League. De inmiddels 32-jarige spits scoorde afgelopen seizoen nog 17 keer voor RKC Waalwijk.

Volledig scherm Johan Voskamp juicht na zijn achtste goal tijdens Sparta - Almere City (12-1). © Pro Shots

Lars Veldwijk

Nadat Jack Tuyp (FC Volendam) de topscorerstitel twee keer op rij had opgeëist, ging Lars Veldwijk er in het seizoen 2013/2014 mee vandoor. De spits uit Uithoorn scoorde dat seizoen 30 keer namens Excelsior. Veldwijk dwong daarmee een lucratieve overstap naar Nottingham Forest af, maar dat werd sportief geen groot succes. In het seizoen 2015/2016 draaide Veldwijk nog een goed seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle, maar het afgelopen seizoen speelde hij voor drie clubs (Nottingham Forest, KV Kortrijk en Aalesunds Fk) en nergens maakte hij echt indruk. Wel is hij inmiddels international van zijn vaderland Zuid-Afrika. Zijn contract bij Kortrijk loopt nog tot medio 2020.

Volledig scherm Lars Veldwijk ontving in 2014 de Bronzen Stier uit handen van Pierre van Hooijdonk na zijn 30 goals voor Excelsior. © ANP

Sjoerd Ars

Sjoerd Ars bewees zich van 2005 tot 2011 al als ware goalgetter in de Eerste Divisie, met jaarlijks meer dan 15 goals voor achtereenvolgens FC Omniworld, Go Ahead Eagles, RBC Roosendaal en FC Zwolle. Daarna ging Ars een aantal buitenlandse avonturen aan. Hij speelde voor Levski Sofia (Bulgarije), Tianjin Teda (China), Konyaspor en Karsiyaka (Turkije), om in 2014 toch weer terug te keren in de Jupiler League. Met succes. Ars hielp NEC met 28 goals in 35 terug naar de Eredivisie, maar promoveerde niet mee met de Nijmegenaren. Ars scoorde het seizoen daarop 21 goals voor NAC, al was dat deze keer niet genoeg voor promotie. De inmiddels 33-jarige Ars speelde het afgelopen seizoen voor Szombathelyi Haladás (Hongarije) en Fortuna Sittard, maar scoorde in 29 duels slechts zeven keer.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh en Sjoerd Ars. © NEC Nijmegen v FC Den Bosch

Ralf Seuntjens

Ralf Seuntjens is inmiddels 28 jaar, maar speelt al zijn hele loopbaan in de Eerste Divisie. De 1,92 meter lange spits uit Breda scoorde in al die jaren 89 keer in 256 competitieduels. Het seizoen 2015/2016 was zonder twijfel zijn beste, met 28 goals in 36 wedstrijden. VVV promoveerde dat seizoen echter niet. Het afgelopen seizoen kwam Seuntjens tot 16 goals in 38 wedstrijden, maar hij werd wel kampioen met VVV. En dus komt de Seun of God volgend seizoen toch nog uit in de Eredivisie.