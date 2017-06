Centric nieuwe hoofdsponsor van Sparta

FC Utrecht praat over contract met Roosendaler Ould-Chikh

7:43 FC Utrecht is in gesprek met Bilal Ould-Chikh over een contract. De 19-jarige aanvaller trainde de afgelopen maanden mee bij de Domstedelingen nadat hij zijn contract bij Benfica liet ontbinden. Eerst bij de beloften, later bij de hoofdmacht.