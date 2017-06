Castaignos in beeld als opvolger Van Wolfswinkel bij Vitesse

Molenaar nieuwe trainer van Roda JC

17:02 Robert Molenaar is de nieuwe trainer van Roda JC Kerkrade. De 48-jarige Molenaar was de afgelopen twee jaar trainer van FC Volendam, waar hij zijn profloopbaan als speler ook begon. Molenaar tekent in Kerkrade een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar