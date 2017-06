Boëtius keert terug op het oude nest bij Feyenoord

Boëtius doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op 28 oktober 2012 in de thuiswedstrijd tegen Ajax een spectaculair debuut in de hoofdmacht. De vleugelspits verhuisde drie jaar later van de Rotterdamse club naar FC Basel.

Bij de Zwitserse topclub kwam Boëtius weinig aan bod. De aanvaller maakte het afgelopen half jaar als huurling bij de Belgische club Racing Genk wel de nodige indruk.

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf intern al geruime tijd aan dat hij Jean-Paul Boëtius graag terug wilde halen naar Feyenoord. Clubicoon Willem van Hanegem schreef in zijn column in deze krant meer dan eens dat de Rotterdammer een geschikte opvolger voor Eljero Elia, die naar Basaksehir in Turkije is vertrokken, zou kunnen zijn.

,,We zijn blij dat we Jean-Paul weer mogen verwelkomen in De Kuip'', zei technisch directeur Martin van Geel. ,,Zijn komst wordt breed gedragen binnen de club. Het is natuurlijk een voordeel dat hij is opgegroeid bij Feyenoord en de club, de spelers en de trainer kent. Zijn kwaliteiten zijn bekend, terwijl Jean-Paul een leeftijd heeft waarop hij ook zeker nog nieuwe stappen kan maken.''