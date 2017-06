Boëtius: Ik heb geleerd dat voetbal niet alleen over balbezit gaat

,,Ik ben een andere speler geworden in Basel. De sportieve statistieken bewijzen dat niet, maar ik heb geleerd dat voetbal niet alleen over balbezit gaat'', aldus de 23-jarige vleugelspits bij het tekenen van het contract.



,,Toen bleek dat Racing Genk de optie niet kon lichten en een terugkeer naar Basel niet aan de orde was, moest ik afwachten. Maar Feyenoord meldde zich snel en gelukkig zijn we er ook snel uitgekomen.''



Boëtius keek niet met afgunst toe hoe zijn oude club de laatste jaren successen boekte. ,,In de tussentijd won de club de beker en de titel. Geweldig toch? Daar keek ik niet met jaloezie naar. Integendeel, Feyenoord is mijn club. Ik sta te trappelen om 3 juli te beginnen en op 8 juli trek ik nummer 7 weer aan in de oefenwedstrijd tegen Lisse. Daarna gaat het echt beginnen. Champions League in de Kuip, de poging om weer kampioen te worden. Ik ben ontzettend blij dat ik terug ben."



De afgelopen seizoenen speelde Dirk Kuijt met rugnummer 7. Boëtius hoopt de eer van de gestopte aanvoerder hoog te houden. Voor zijn vertrek naar Basel speelde de teruggekeerde aanvaller ook al twee seizoenen met nummer 7 bij de Rotterdammers.



Boëtius is afkomstig van FC Basel. Bij de Zwitserse topclub kwam hij niet veel aan spelen toe. Basel leende Boëtius het laatste halfjaar uit aan de Belgische club Racing Genk, waar hij meer opviel. Boëtius kwam één keer uit voor het Nederlands elftal.