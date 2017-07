Anita vervolgt carrière bij Leeds

Fotoserie Ajax doet aan teambuilding

20:31 Ajax is op dit moment in Oostenrijk ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Met trainer Marcel Keizer, de opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz, hopen de Amsterdammers komend seizoen na drie jaar weer eens kampioen te worden. Maar het is deze dagen niet alleen hard werken op het trainingskamp: vandaag sprong de selectie boot in voor een teambuildingsuitje.