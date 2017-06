Ajacieden balen van vertrek Bosz

,,Zonde, jammer natuurlijk'', zei aanvoerder Davy Klaassen van Ajax, die vandaag telefonisch al op de hoogte was gebracht door Bosz. ,,We hebben een leuk en mooi jaar gehad, als team zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. Dan is het zonde dat de trainer daarin wegvalt.''

Klaassen gaf toe dat hij 'af en toe wel wat had meegekregen' van de interne strubbelingen bij de technische staf van Ajax. Bosz wilde aanvankelijk blijven, maar vertrok omdat zijn relatie met assistenten Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman, Carlo l'Ami en Bjorn Rekelhof volledig was bekoeld. ,,Maar zo zijn er altijd wel wat dingetjes binnen een team, ook bij ons als spelers onderling. Ik weet niet of dat uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van de trainer. Je leest nu zoveel dingen. En ook zoveel dingen waarvan ik denk: hier klopt niks van. Iedereen gaat nu speculeren en van alles roepen, dat is onzin", aldus Klaassen.

Matthijs de Ligt en Kenny Tete kregen het nieuws over het vertrek van Bosz door terwijl ze in de auto op weg naar Noordwijk zaten. ,,Mooi voor hem, maar voor ons is het jammer'', aldus De Ligt. ,,Sommige spelers waren tevreden over hem, anderen minder, zo gaat het altijd. Maar iedereen heeft kunnen zien dat wij dit seizoen als team een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt.''