Aanhang Vitesse dreigt met boycot Johan Cruijff Schaal

Quote Wij worden gewoon weggedrukt in het uitvak Vitesse-directeur Joost de Wit De Rotterdamse club krijgt in De Kuip de overige 48.000 kaarten. ,,De Johan Cruijff Schaal is voor Vitesse een zeer belangrijke wedstrijd”, fulmineert algemeen directeur Joost de Wit van de Arnhemse club. ,,Wij hebben voor het eerst een grote prijs in onze geschiedenis gewonnen (KNVB-beker, red.). De Super Cup is een nieuwe hoogtepunt in ons bestaan. Dat hoort een finale te zijn, met alle ruimte voor de twee clubs. Met een ambiance zoals in de bekerfinale. Daarvoor hebben wij 4.000 kaarten aangevraagd. Een minnelijk verzoek. Maar wij worden gewoon weggedrukt in het uitvak.”



Vitesse zal de wedstrijd min of meer onder protest spelen. Maar aanhangers van Vitesse gaan veel verder. Zij willen een boycot en dus een leeg uitvak. De supportersvereniging (SV) heeft daar ook begrip voor, maar neemt geen stelling. ,,Wij kunnen individuele supporters geen dwangmaatregel opleggen”, stelt Paul Koster namens de SV. ,,Wij gaan in elk geval niet en gooien het supportershome open. Persoonlijk hoop ik dat er hooguit vier man gaan met een metershoog spandoek voor een heldere boodschap aan de KNVB.”

Want de voetbalbond is in Arnhemse ogen de boosdoener. De KNVB heeft half april op stel en sprong de regels rond de Johan Cruijff Schaal veranderd. De Super Cup is van neutrale grond in de Amsterdam Arena verplaatst naar het stadion van de landskampioen. ,,Dat is gebeurd in overleg met de clubs uit de top 3 (Ajax, PSV en Feyenoord, red.) en de bekerfinalisten AZ en Vitesse”, verklaart een woordvoerder van de bond. ,,Het is onfortuinlijk dat er nu slechts 1.200 kaarten voor Vitesse zijn.”

Die verklaring schiet in het verkeerde keelgat bij De Wit. ,,Er is een verschil tussen een overleg en een akkoord”, zegt hij. ,,Natuurlijk zijn wij nooit akkoord gegaan met maar 1.200 kaarten. Maar dat is ook pas later op tafel gekomen. De KNVB schiet in dit hele proces schromelijk tekort. Er is in Nederland voortdurend veel kritiek op de bond. Dat zou toch eens een vingerwijzing moeten zijn.”

Feyenoord valt in de kwestie niets te verwijten, vinden ze in Arnhem. De Rotterdamse club is aan veiligheidseisen gebonden. ,,Pas in de loop van april werd de Rotterdamse politie geïnformeerd over de verplaatsing”, zegt Koster. ,,Er zijn in dat weekeinde nog zes evenementen in de regio. Er is gewoon onvoldoende capaciteit. De politie en Feyenoord kunnen geen kant op. Maar de KNVB houdt met niemand rekening.”