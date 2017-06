Vreven: 'Ik wil dat we de verrassing van de eredivisie worden'

ZUNDERT - Stijn Vreven heeft zijn batterij weer opgeladen. De eredivisie is gewaarschuwd. Hij wil NAC naar boven laten kijken. "Want handhaving is voor mij dit seizoen geen ambitie."

Na de uitbundig gevierde promotie staat Vreven voor de klus om van NAC een eredivisieteam te maken. ,,We hebben er voor geknokt om terug te komen en je voelt nu al dat dit een ander verhaal is", zegt de Belg na afloop van zijn eerste training als eredivisietrainer.

Direct na de promotie zat hij met de directie van de club om de tafel 'om te kijken wat we wilden doen.' Het was een korte inventarisatie van 'welke spelers we wilden behouden, welke spelers we gingen verliezen en welke spelers we wilden gaan halen.'

Tevreden

Op de eerste training mocht hij al vier nieuwe gezichten verwelkomen. Hij zegt tevreden te zijn met de vorderingen. Mocht technisch-directeur Hans Smulders ook het laatste deel van zijn verlanglijstje zo succesvol afwerken, dan zegt Vreven een tevreden man te zijn.



Smulders heeft goede hoop. Die merkt dat de aantrekkingskracht van de club op de spelers een stuk groter is dan vorig seizoen. Smulders heeft het dan niet over geld.



,,Het budget van waaruit ik kan gaan werken, is nog niet eens bepaald", merkt hij op. Smulders rammelt het liefst niet met de geldbuidel. ,,Ik wil alleen werken met jongens die zich hier willen komen verbeteren."

Vreven is al net zo. ,,Ik weet hoe er over ons gedacht wordt, maar handhaven is voor mij geen ambitie", klinkt het haast hoofdschuddend. ,,Stel je eindigt veertiende, maar de tiende plaats had erin gezeten. Nou, dan ben ik niet tevreden."

Toch weet hij wat de komende weken de teneur van de meeste vragen zal zijn. Of NAC het hoofd boven water denkt te houden in de eredivisie. ,,Natuurlijk weet ik dat de gepromoveerde clubs het statistisch moeilijk hebben in het hun eerste jaar in de eredivisie. Maar ik doe niet mee aan dat Calimero-gedoe van wij zijn klein en de rest is groot. Wij gaan onze huid heel duur verkopen. Wedstrijd in, wedstrijd uit. We zullen zorgen dat we op het einde meer dan genoeg punten hebben. Want als je knokt voor elke wedstrijd blijf je vanzelf uit de gevarenzone."

Groeien