Voetbaltrainer uit Raamsdonksveer heeft zijn eigen voetbalmuseum

Eigenlijk was ie bedoeld voor een vintage Volkswagen Kever, een huwelijkscadeau voor zijn vrouw. Maar de garage aan de zijkant van zijn historische woning uit de jaren twintig van de vorige eeuw heeft uiteindelijk een heel andere bestemming gekregen.

Via een deur in de bijkeuken van zijn huis in de Julianalaan in Raamsdonksveer is het voetbalmuseum, heiligdom van Louis Roovers, te bereiken. Eenmaal binnen word je overdonderd door de verzamelwoede van voetbaltrainer Roovers, die zichzelf bij voorkeur 'algemeen voetbalarchivaris' noemt. Een grote diversiteit aan objecten, als die maar met voetbal van doen hebben, zijn door Roovers samengepakt in de ruimte.

,,Ja, het is wel passen en meten hier. Ik wilde eigenlijk nog een bouwsel aan de achterkant van het huis voor mijn hobby - noem het wellicht gekte - realiseren, maar ja, daar heb ik mijn vrouw nog niet van kunnen overtuigen", zegt hij knipogend. De trainer van Good Luck, na de fusie met Veerse Boys in het komend seizoen van de zaterdagafdeling van het nieuwe R.F.C., begon al op prille leeftijd te verzamelen. ,,Ik zal zo'n jaar of acht zijn geweest, toen mijn vader mij voor de eerste keer meenam naar een echte voetbalwedstrijd, in een echt stadion. Het was NAC-FC Twente", herinnert Roovers zich als de dag van gisteren.

Programmaboekje

,,Na de wedstrijd heb ik het programmaboekje en de entreekaartjes bewaard. Zo is het begonnen. Er kwamen meer wedstrijden die ik mocht bezoeken, dus ook meer kaartjes en programmaboekjes. Vanaf een bepaald moment wilde ik gewoon alles hebben wat gerelateerd was aan de voetballerij. Dat heeft geleid tot hetgeen wat je hier allemaal bij elkaar ziet."

En dat is een hoop. Sleutelhangers, vaantjes, speldjes en pins, voetbaluitspraken op tegeltjes, bierglazen en koffiemokken, entreekaartjes en programmaboekjes, shirts, sjaals en trainingspakken. En nog veel meer. Alles voorzien van logo's van grote of minder grote clubs, nationaal en internationaal. Van al lang verdwenen profclubs als FC Wageningen en FC Vlaardingen tot aan grootmachten als Barcelona en Bayern München.

Waar het allemaal vandaan komt? ,,E-Bay, marktplaats, voetbalbeurzen, markten, maar ook giften van mensen in mijn omgeving die weten dat ik verzamelaar ben", is het antwoord.

Roovers hamstert alles wat voetbal ademt, maar toch heeft hij een sterke voorkeur voor spulletjes van vier clubs. ,,NAC, Ajax, Good Luck en Baronie. NAC is logisch wanneer je hier in West-Brabant opgroeit en bezeten bent van het spelletje en Ajax is er vanuit huis met de paplepel ingegoten. Good Luck is van kinds af aan mijn clubje geweest, waar ik begonnen ben met voetballen, trainer ben geweest van de F-jes tot en met het eerste elftal", legt hij uit.



,,Baronie is een wat ander verhaal", vervolgt hij. ,,Ik ben een voetbaldier en heb het voetbal in de regio altijd breed gevolgd. De prestaties van Baronie sprongen er in de jaren negentig echt bovenuit, dus ging ik bijvoorbeeld ook naar de grote wedstrijden van de Baronnen in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Ik ben me meer gaan verdiepen in die club en leerde haar kennen als een prachtige vereniging met veel historie."



Zijn liefde voor de van oorsprong Ginnekense trots werd verder aangewakkerd in de jaren dat Roovers zelf werkzaam was bij Baronie.

Roovers: ,,Ad van Seeters - je mag best schrijven dat hij altijd mijn inspiratiebron op voetbalgebied is geweest - toen hoofdtrainer van Baronie, vroeg me of ik zijn assistent en tevens trainer van Baronie 2 wilde worden. Ik heb prachtige jaren gehad op de Blauwe Kei."

Dus stuit je, al schuifelend langs de glazen vitrines met speldjes en sleutelhangers, rekken met shirtjes en sjaals, opeens op een archiefkast met daarin de sectie 'Baronie'. Keurig geordend in ordners en mapjes zijn hier onder meer presentatiegidsen, jaarverslagen en notulen van algemene ledenvergaderingen te vinden.

Alom vertegenwoordigd in de rijke collectie is ook de persoon Johan Cruijff. Net als voor velen is de nummer 14 voor Roovers meer dan alleen een hele goede voetballer geweest. Waar je ook staat of loopt in de volgepakte voormalige garage priemen de ogen van El Salvador dan ook in de rug, vanaf vaantjes, foto's en posters.

Toen Cruijff overleed, richtte Roovers een klein altaart in voor zijn held.Op de vraag of het allemaal niet wat veel wordt, antwoordt Roovers: ,,Geloof me, ik heb er op een gegeven moment serieus over nagedacht om de collectie te gaan beperken tot de vier genoemde clubs, en Johan natuurlijk. Maar ja, dan besef je hoeveel tijd en energie in de verzameling heeft gezeten."

Pronkstukken

Hij loopt naar een van de archiefkasten en haalt er een van zijn pronkstukken uit. ,,Neem dit nou, dat is toch geweldig!"

Het betreft een in samenwerking met sigarettenvloeitjesfabrikant Miss Blanche door de KNVB uitgegeven prentenboek met prachtige platen uit het seizoen 1932-1934. Ook Baronie is present in het rijk geïllustreerde werk.