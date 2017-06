‘Teleurstellend aantal Avondjes NAC’

Volgens Goetzee heeft het geringe aantal thuiswedstrijden op zaterdag grotendeels te maken met de populariteit van die avond bij andere clubs. ,,Dertien clubs wilden hun thuiswedstrijden het liefst op zaterdagavond spelen. In verband met de verdeling van de televisie-uitzendingen kunnen er echter steeds maar vier wedstrijden op zaterdagavond gespeeld worden.” Naast vier op zondag en één op de vrijdagavond.



Met de veiligheid of eisen van burgemeester, politie of Openbaar Ministerie heeft het volgens Goetzee weinig te maken. ,,Er is maar één thuiswedstrijd aangemerkt als risicoduel: NAC-Willem II (zondag 15 april). Zelfs NAC –Feyenoord (zaterdag 3 maart) kan gewoon op zaterdagavond worden gespeeld.”



Hoewel het speelprogramma voorlopig nog slechts als concept is vrijgegeven en clubs vandaag hun laatste wensen kenbaar kunnen maken, verwacht men bij NAC niet dat de definitieve versie meer Avondjes NAC gaat opleveren.