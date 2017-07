Sterkere Koch moet achterin rust en stabiliteit brengen

ZUNDERT - Veel is veranderd bij NAC. In vergelijking met twee jaar geleden zijn van de spelers alleen de goalies Andries Noppert en Sven van der Maaten over. En Jelle ten Rouwelaar natuurlijk, destijds onder de lat, tegenwoordig keeperstrainer. En toch, zo zegt Menno Koch (23) , voelt NAC vertrouwd aan. ,,Ik kijk ernaar uit om in het overvolle stadion te spelen. Dat was voor mij iedere keer weer een cadeautje."

Bij zijn eerste training wordt de centrale verdediger direct gekoppeld aan Pablo Mari. Twee wolkenkrabbels van respectievelijk 1.95 en 1.91 meter. Twee persoonlijkheden ook die verbaal sterk zijn en van achteruit sturing moeten geven aan het elftal. ,,Het is een jonge groep met veel niet-Nederlandstalige jongens. Van mij wordt verwacht dat ik achterin het leiderschap op me neem en iedereen goed neerzet in een strakke organisatie."

Wat voor Rai Vloet geldt, geldt ook voor Koch. PSV vormde hem als voetballer en als mens, maar na ruim tien jaar is de tijd aangebroken om Eindhoven achter zich te laten. Na twee verhuurperiodes (NAC in 2015 en FC Utrecht in 2016) is de conclusie dat hij net tekort komt voor de top. ,,Bij NAC begin ik aan een nieuw hoofdstuk. Als verhuurde speler moest ik steeds terug naar PSV, nu hoef ik niet meer op twee gedachten te hinken en ligt de focus volledig op NAC."

Koch committeert zich voor drie jaar aan de Bredase promovendus waarvoor hij begin 2015 negen wedstrijden speelde totdat hij zijn rechter kruisband afscheurde in De Kuip.

Stapsgewijs

,,Van het mooiste tot het slechtste moment in mijn carrière. Het herstel is stapsgewijs verlopen zonder dat ik een terugslag heb gehad. NAC is tijdens mijn revalidatie altijd betrokken gebleven. Op het moment dat ze opnieuw interesse toonden, wilde ik hun verhaal daarom zeker aanhoren. Uiteraard is het ook belangrijk dat NAC in de eredivisie uitkomt, omdat het een prima platform is om mezelf te bewijzen. Ik ben honderd procent fit en heb nooit meer een blessure gehad. Ik ben gegroeid en zowel mentaal als fysiek sterker geworden."

In zijn gesprekken met de technische leiding viel hem op dat het huidige NAC een gedaanteverwisseling heeft ondergaan in vergelijking met het NAC dat hij kende uit zijn eerste periode. ,,Ze werken een stuk professioneler, er wordt bijvoorbeeld veel meer aandacht besteed aan de videoanalyse. Er is een kok bijgekomen, extra individuele trainers en er worden veel metingen verricht. NAC heeft een individueel plan met iedere speler. De club is doorgegroeid, dat spreekt mij enorm aan. Ik ben blij dat ik nu al bij NAC ben en niet over een maand, zodat ik de tijd heb om iedereen goed te leren kennen. Mijn eerste indruk van het team? Dat er veel kwaliteit is gehaald en dat het echt niet gek zou zijn als wij gaan verrassen dit seizoen."