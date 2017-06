Rai Vloet heeft een goed gevoel bij NAC: 'Daar sta ik zeker open voor'

BREDA - Maandag meldt Rai Vloet zich volgens afspraak bij de eerste training van PSV, met de wetenschap dat NAC zeer geïnteresseerd is om hem op huurbasis over te nemen. Tussen de twee clubs is er contact geweest en de 22-jarige middenvelder bevestigt dat hij gesproken heeft met de Bredase leiding. Het is wachten totdat alle partijen tot een overeenstemming komen.

Vloet staat te trappelen om een stap hogerop te gaan na een voor hem uitstekend seizoen bij FC Eindhoven met 12 goals en 6 assists. Medio april was hij nog tweemaal trefzeker in de uitwedstrijd bij NAC (3-3). “Mijn persoonlijke voorkeur is om een seizoen lang in de eredivisie spelen. Ik sta zeker open voor NAC, maar de bal ligt nu bij de clubs.”

PSV heeft aangegeven de speler te willen verhuren en is bereid mee te werken aan een overstap naar NAC. Met de voorwaarde dat Vloet, die nog een jaar contract heeft, gaat verlengen bij de Eindhovenaren. Dezelfde constructie als met Menno Koch in 2015. Destijds werd de verdediger een half jaar bij NAC ondergebracht nadat PSV en Koch een mondeling akkoord hadden bereikt over de verlenging van zijn aflopende verbintenis. Inmiddels staat Koch op de nominatie om voor een tweede keer naar Breda te komen en zich voor meerdere jaren definitief te verbinden aan NAC. Zijn overgang bevindt zich in de afrondende fase, hoewel het niet de verwachting is dat hij zaterdag zal spelen in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding.