Penders twee jaar langer bij NAC

De ambitie om samen door te gaan was al uitgesproken , de handtekeningen zijn nu gezet. Penders zit sinds het najaar van 2014 in de technische staf van de Bredase club.

"Ik ben er ontzettend blij mee, ik heb het heel erg naar mijn zin en dit is goed voor mijn ontwikkeling als trainer", aldus Penders op de clubwebsite. "Na twee jaar in de eerste divisie kijk je weer uit naar werken in de eredivisie."