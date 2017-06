Nog een keer nagenieten van de promotie van NAC

GIG creative film production maakte in opdracht van NAC een korte maar krachtige video-terugblik op het succesvol afgesloten tweeluik met NEC in de finale van de play offs. Na de, weliswaar geflatteerde, 1-0 thuisoverwinning werden de Nijmegenaren in eigen huis afgedroogd (1-4) en kon het feest beginnen.