NAC-trainer in zijn nopjes: 'De spelers van ManCity die we wilden, zijn er al'

ZUNDERT - Drie spelers van Manchester City die boven aan het lijstje stonden en een keeper met eredivisie-potentie; NAC-trainer Stijn Vreven zegt voorlopig een tevreden man te zijn als het gaat om de bouw van zijn eredivisieteam.

,,Ik ben blij met wat ik al heb", zegt hij over de komst van aanvaller Thierry Ambrose, middenvelder Paolo Fernandes, centrale verdediger Pablo Mari (allen ManCity) en doelman Nigel Bertrams. ,,Een groot deel van de kern is al ingevuld. Gelukkig wisten we al snel wie er zouden vertrekken. De spelers die we heel graag wilden hebben, zijn er al. We zijn bezig een aantal transfer af te ronden. Als ook die spelers komen, zal ik een tevreden man zijn', vertelde Vreven na afloop van de eerste training van het seizoen.

Vorig jaar hengelde NAC de City-boys minder gemakkelijk binnen. ,,De promotie naar de eredivisie speelt nu een grote rol, maar ook het feit dat we er hard aan gewerkt hebben om onszelf bekender te maken in Manchester, heeft het ons gemakkelijker gemaakt om jongens naar hier te halen", zegt technisch-directeur Hans Smulders. Zo nodigde NAC mogelijk geïnteresseerde spelers vorig seizoen al uit om een kijkje te nemen bij de club. De beelden van de wedstrijden van NAC die iedere maandag in het het spelershome van City werden vertoond, maakten volgens hem ook dat spelers zin kregen in een Bredaas avontuur.

Vreven zegt vooral ook blij te zijn met de kwaliteit van wat er van over de Noordzee naar Breda is gekomen. ,,Niks negatiefs over de spelers van City die we al hadden, maar dit is een andere categorie. Het zijn spelers met meer ervaring en kwaliteit."

Ambrose, een Franse jeugdinternational, gaf na afloop van de training al zijn eerste interviews. In het Engels. ,,Hopelijk kan ik het over een tijdje in het Nederlands doen. Want die taal wil ik wel leren", zegt de ambitieuze aanvaller, die gezien wordt als dé grote vis die NAC heeft binnengehaald. ,,Ik kan niet wachten om hier te gaan spelen", zegt de Fransman.