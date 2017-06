NAC staat op het punt om verdediger Menno Koch in te lijven

In het seizoen 2014/2015 kwam hij na de winterstop al op huurbasis voor NAC uit waarmee hij destijds uit de eredivisie degradeerde. De 1.95 meter lange Koch speelde destijds negen wedstrijden namens NAC voordat hij een zware kruisbandblessure opliep in een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Na een revalidatie van bijna een jaar maakte hij bij Jong PSV in de eerste divisie zijn rentree alvorens hij vorig jaar werd uitgeleend aan FC Utrecht. Zonder succes waarop hij het seizoen vervolgens afmaakte bij Jong PSV. Bij de Eindhovenaren heeft hij te horen gekregen dat er geen plaats meer voor hem is. De teller van Koch in de eredivisie staat op 15 wedstrijden tegenover 74 duels in de eerste divisie.