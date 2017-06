NAC krijgt spelmaker Garcia terug

Na een geslaagd half jaar in de eerste divisie, keert Manu Garcia terug bij NAC voor een seizoen eredivisie. Daarmee gaat de wens van de middenvelder én de gepromoveerde club in vervulling.

De vlag kan uit, NAC beschikt dit seizoen andermaal over spelmaker Manu Garcia ondanks serieuze concurrentie uit de Spaanse Primera Division. Manchester City heeft groen licht gegeven voor een tweede uitleenperiode van de 19-jarige Spanjaard.

Op korte termijn zullen beide partijen de deal wereldkundig maken. Daarnaast hoopt de Bredase club deze week een linksback te presenteren, een positie die onderbezet is en waar twee vacatures voor openstaan.

Medische keuring

Zaterdag ondergaat Garcia in Manchester, waar hij tot medio 2020 onder contract staat, eerst een medische keuring alvorens hij zich bij NAC meldt. Op woensdag 5 juli kan hij zijn opwachting maken in het oefenduel met SAB.

De terugkeer van Garcia is goed nieuws voor NAC. Met negen assists en twee goals in 23 wedstrijden (inclusief play-offs) was de publiekslieveling een belangrijke schakel in de geslaagde promotiestrijd. De middenvelder werd in januari naar Breda gestuurd en maakte in korte tijd grote indruk. Zo werd hij eind april uitgeroepen tot beste talent van de vierde periode.

Garcia gaf zelf al aan het enorm naar zijn zin te hebben bij NAC en een langer verblijf niet uit te sluiten, zelfs als de club veroordeeld zou zijn tot weer een jaar eerste divisie. De komst van Garcia houdt wel in dat NAC een aantal van de in totaal elf middenvelders (tijdelijk) moet gaan slijten, omdat voor sommige van hen amper uitzicht is op speeltijd.

Manchester City

Garcia is na verdediger Pablo Mari, middenvelder Paolo Fernandes, beiden net als Garcia Spanjaarden, en spits Thierry Ambrose de vierde speler die door City bij het gepromoveerde NAC gestald wordt. De verwachting is dat de Engelse topclub nog een tot twee spelers in Breda onderbrengt. De komst van een vleugelverdediger geniet de voorkeur aangezien de selectie met Fabian Sporkslede maar een (rechts)back herbergt.

James Horsfield, net als Garcia het afgelopen half jaar door City aan NAC uitgeleend, heeft meerdere keren aangegeven graag in Breda te blijven. Terwijl de technische staf ook te spreken is over de Engelsman die als rechts- en linksback uit de voeten kan.