NAC heeft drukke zomer achter de rug: 10 nieuwkomers, 15 vertrekkers

NAC en Excelsior houden elkaar in oefenduel in evenwicht

31 augustus Niet het oefenduel tegen Excelsior (1-1) was donderdag the talk of the town, maar de zoektocht naar een nieuwe en bij voorkeur ervaren doelman. Dat NAC donderdagmiddag twee wedstrijden afwerkte, het tweede kwam in De Kuip tegen de reserves van Feyenoord in actie, was minder van belang.