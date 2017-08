NAC haalt spits Thomas Enevoldsen voor een seizoen binnen

Volledig scherm Thomas Enevoldsen scoort namens het Deense Aalborg, zijn laatste club. © Pro Shots

De eredivisie is geen onbekend terrein voor Enevoldsen. In de periode 2009-2012 kwam de Deen drie seizoenen uit voor FC Groningen waarvoor hij een waardevolle kracht was. Hij bereikte zelfs het nationale team van Denemarken waarvoor hij in totaal elf interlands speelde. Een zware knieblessure eind 2011 wierp de targetman (1.81 meter) ver terug.

In 2012 verkaste Enevoldsen naar het Belgische KV Mechelen om twee jaar later in zijn geboorteland op het oude nest terug te keren bij Aalborg BK waarvoor in 2006 zijn debuut in het betaalde voetbal had gehaald.

Met Aalborg kwam hij in het seizoen 2008/2009 in alle wedstrijden in de poulefase van de Champions League in actie, terwijl hij zes jaar later acht duels in de Europa League afwerkte met zijn jeugdliefde. Sinds deze zomer zit hij zonder club, op 17 mei speelde hij zijn laatste wedstrijd namens Aalborg.