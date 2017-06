Middenvelder Rai Vloet tekent voor 3 jaar bij NAC

Rai Vloet heeft een goed gevoel bij NAC: 'Daar sta ik zeker open voor'

9:38 BREDA - Maandag meldt Rai Vloet zich volgens afspraak bij de eerste training van PSV, met de wetenschap dat NAC zeer geïnteresseerd is om hem op huurbasis over te nemen. Tussen de twee clubs is er contact geweest en de 22-jarige middenvelder bevestigt dat hij gesproken heeft met de Bredase leiding. Het is wachten totdat alle partijen tot een overeenstemming komen.